В Instagram показали, как бы выглядели постаревшие звезды, которые ушли молодыми (Фото)

23 апреля, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Многие легендарные знаменитости, которые повлияли на огромное число людей на всей планете, к сожалению, давно покинули этот мир, однако в сети решили их "оживить". Внимание на фото обратило издание Bored Panda.

Более того, энтузиасты подумали и с помощью редактора фото представили, как бы популярные знаменитости из прошлого выглядели сейчас, спустя несколько десятков лет.

Получились очень интересные фото, ведь мало кто мог себе представить постаревшего Курта Кобейна или Мэрлин Монро. В памяти людей они всегда молоды и красивы, а их творчество будут помнить еще долгие годы. -0-