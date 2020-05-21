В Instagram показали, как мужья стали стилистами для звездных жен – видео

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самоизоляция сблизила многих супругов. В стороне не остались и звездные пары, мужья в которых превратились в самых настоящих стилистов.

Мужчины устроили в Instagram импровизированный флешмоб, чтобы сделать своих жен еще красивее. Для этого они стали стилистами и начали помогать своим любимым красить волосы. Таким способом мужчины поддерживают, а также помогают избранницам оставаться красивыми.

В конце апреля Наталья Подольская показала, как ее муж Владимир Пресняков стал стилистом и самостоятельно покрасил волосы жене. Было страшно, но, по словам певицы, все прошло прекрасно.

После этого в сети стали появляться кадры, как муж Анны Седоковой выразил желание помочь ей преобразиться, а светская львица Виктория Шелягова тоже решила рискнуть и попросила своего мужа Олега помочь с окрашиванием. -0-