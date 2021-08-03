В Instagram расстроены тем, как располнел Данила Козловский (Фото)

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на странице в Instagram актер Максим Виторган разместил совместный кадр с режиссером Иваном Твердовским и звездой кино Данилой Козловским, но все были расстроены.

В кадр попал совместный момент со съемок фильма, где актеры и режиссер разместились под лиловыми зонтами и широко улыбаются. Впрочем, больше всего внимание привлекла физическая форма Данилы Козловского. Пользователи оказались расстроены, ведь секс-символ российского кинематографа сильно располнел. Теперь юзеры считают, что он превратился в обычного мужичка.

С другой стороны, нашлись у звезды кино Данилы Козловского и защитники, которые посчитали, что актер мог набрать вес для роли или просто принять неудачную позу перед камерой. В любом случае, снимок в Instagram привлек внимание пользователей и быстро собрал огромное число комментариев и лайков. -0-