В Instagram соединили архитектуру с огромными котами и это великолепно!

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фантазия человека поистине может быть бесконечной, поэтому в Instagram можно найти массу невероятных фотографий.

Одной из таких творческих художников стала студентка архитектурного колледжа из США Эмили Батталья, которая решила соединить в одном фото два своих любимых увлечение: здания и огромных котов.

Девушка добавляет на снимки необычных построек гигантских животных, которые отдыхают или просто любуются видом прямо на крыше. Такое необычное сочетание выглядит великолепно и пришлось по вкусу юзерам Instagram. Неудивительно, что на аккаунт девушки в социальной сети уже подписано почти 90 тысяч человек. -0-