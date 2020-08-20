В интернет выложили более пяти тысяч старинных кулинарных книг

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более пяти тысяч старинных рецептов и кулинарных книг выложили в сеть в свободный доступ. Создательница уникальной базы - Барбара Кетчем, сообщает сайт Atlas Obscura.

“На сайте доступны книги США и европейских стран: от средневекового каталога De Re Culinaria 800 года до трактата о британских сладостях 1938 года”, - говорится в сообщении.

Основательница сайта Барбара Кетчем долго работала в библиотеке Гарвардского университета с Кулинарной коллекцией книг и изучала в аспирантуре историю искусств.

“В какой-то момент она решила объединить два своих увлечения и создала поваренную книгу, по которой можно узнавать особенности разных эпох. Проект так разросся, что с финальной базой данных женщине помогали уже ее взрослые дети”, - говорится в статье. Поиск доступен по авторам, ингредиентам и кулинарным технологиям. Чтобы воспользоваться поиском, необходимо зарегистрироваться на сайте.-0-