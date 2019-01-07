В Испании 15-летний подросток выиграл в лотерею 200 тыс.евро

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятнадцатилетний подросток, приехавший в Барселону из Румынии, выиграл в лотерею 200 тыс. евро, сообщает газета El Pais.
Шестого января в Испании проходит одна из самых популярных лотерей. Дата ее проведения совпадает с отмечаемым в стране праздником Богоявления.
На каждом билете традиционной лотереи указан пятизначный номер. Сумма выигрыша распределяется в равных частях между всеми победителями.-0-
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