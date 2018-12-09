В Испании ищут владельца предполагаемой скрипки Страдивари

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Испании ищут владельца скрипки, предположительно, сделанной Антонио Страдивари в XVIII веке, сообщает испанская газета "El Pais".

Эксперты оценивают стоимость инструмента в $3 млн. Однако некоторые специалисты считают, что скрипка является подделкой XVIII или XIX века.

В 2007 году скрипку хотели переправить в Андалусию выходцы из Румынии. Однако правоохранители изъяли инструмент. Сейчас скрипка размещена как подлинник на сайте, где публикуется список изъятых произведений искусства.-0-