В Испании ищут владельца предполагаемой скрипки Страдивари

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Испании ищут владельца скрипки, предположительно, сделанной Антонио Страдивари в XVIII веке, сообщает испанская газета "El Pais".
Эксперты оценивают стоимость инструмента в $3 млн. Однако некоторые специалисты считают, что скрипка является подделкой XVIII или XIX века.
В 2007 году скрипку хотели переправить в Андалусию выходцы из Румынии. Однако правоохранители изъяли инструмент. Сейчас скрипка размещена как подлинник на сайте, где публикуется список изъятых произведений искусства.-0-
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