В Испании нашли "картины" неандертальцев

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые нашли новое доказательство того, что неандертальцы обладали весьма высоким уровнем развития. Исследования показали, что наскальная живопись в испанской пещере Куэва-де-Ардалес была создана именно ими, сообщает "МИР 24" со ссылкой на PNAS.

Разрисованные пигментом сталагмиты были открыты еще в 2018 году. Но палеоархеологи не могли с уверенностью сказать, кто их разукрасил.

Новое исследование подтвердило, что живопись не имеет отношения к Homo sapiens. Ее возраст составляет 64,8 тыс. лет. В то время предки современных людей еще не заселили европейский континент, но там обитали племена неандертальцев.

Ученые также опровергли теорию, что пигмент появился на сталагмитах естественным путем. Они установили, что его наносили намеренно путем разбрызгивания и обдува.

Кроме того, текстура пигмента не соответствовала образцам, найденным в той же пещере. Следовательно, красящее вещество доставили из другого места. Более детальная датировка показала, что пигменты были нанесены в разные моменты времени, с промежутком более 10 тыс. лет.

"Неандертальцы приходили несколько раз на протяжении нескольких тысяч лет, чтобы пометить пещеру пигментами", - отметил соавтор статьи Франческо д'Эррико из Университета Бордо.

Ученые полагают, что таким образом вымершие гоминиды (семейство приматов, включающее людей и больших человекообразных обезьян) обозначили особый смысл этого места. Хотя истинное значение символов до сих пор остается загадкой.-0-