В Испании нашли способ защитить людей на пляже во время пандемии

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Испании придумали, как обезопасить людей на пляже во время распространения коронавируса, об этом сообщает The Sun.

Несколько популярных курортов Мадрида, Майорки и Канарских островов создали метод контроля социальной дистанции туристов с помощью приложения.

Через специальный сервис можно будет забронировать лежак на пляже, что, по мнению властей Испании, исключит ненужные споры, а также обеспечит между отдыхающими необходимую социальную дистанцию.

Любой желающий может воспользоваться веб-сайтом и забронировать себе лежак на берегу моря. На портале будет доступна услуга бронирования день в день. Турист или местный житель может "застолбить" себе место на пляже прямо перед выходом из дома.-0-