В Испании предлагают туристам "отправиться" на Марс

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любой желающий может три дня и ночи провести в пещере, где имитируются условия жизни на Марсе, сообщает Daily Mail .

На севере Испании оборудовали пещеру, где туристы могут прочувствовать на себе жизнь на Марсе. Природная пещера высотой 60 метров и длиной полтора километра находится в Кантабрийских горах. Там оборудовали марсианскую "колонию".

Проект позволяет туристам прочувствовать на себе физическое, психологическое и социальное воздействие, которое испытают первые люди на Марсе. "Колония" уже приняла первую группу жителей. За месяц планируется провести еще пять "экспедиций".

Фото Daily Mail

Стоимость такого развлечения шесть тысяч евро, однако, чтобы "отправиться" на Марс не улетая с Земли, потребуется пройти трехнедельную программу онлайн-тренировок и трехдневный курс физической и психологической подготовки. -0-