В Италии из-за коронавируса вернулась старая чумная традиция

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за распространения коронавируса во Флоренции многие заведения вновь начали использовать "винные окна" для выдачи еды и напитков. Об этом сообщает ТАСС.

Такие приспособления использовались в Италии в начале 1630-х, когда здесь буйствовала чума. Через эти небольшие отверстия клиент мог получить еду и напиток, а работник заведения снизить к минимуму риск заражения. Деньги помещали в специальную коробку, которую сразу дезинфицировали.

Позже надобность в "винных окнах" отпала и они стали одной из достопримечательностей Флоренции. Спустя почти четыре столетия, "окошки" вновь пригодились. Это стало возможно после того, как в Италии был снят строгий карантин и еду в кафе можно было заказывать на вынос. Тогда владельцем старинных заведений и напомнили об актуальности использования "винных окон". -0-