В Италии открылась выставка к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянском городе Турине открылась выставка, посвященная 500-летию со дня смерти великого художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Об этом пишет газета La Stampa.

Посетители экспозиции смогут увидеть работы, написанные гением с 1488-го по 1515 год, в частности, знаменитый «Кодекс о полете птиц». На выставке представлен пейзаж, который ранее специалисты признали первым рисунком художника.

Недавно ученые подтвердили, что Леонардо одинаково хорошо умел рисовать как правой, так и левой рукой.

В 2019 году Европа будет отмечать 500-летие со дня смерти итальянского живописца, скульптора, ученого, изобретателя, писателя и музыканта Леонардо да Винчи. Этому событию посвятят множество мероприятий.-0-