23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии производители сыра побили мировой рекорд - на острове Сардиния изготовили головку сыра весом 600 кг, сообщает Ansa.it.

Гигантская головка овечьего сыра пекорино под названием "Гигант Седрино" была изготовлена из овечьего молока еще в мае прошлого года. Сыр год выдерживали в специальных условиях. Затем его осмотрел судья Книги рекордов Гиннесса.

Новый рекордсмен достигает 165 см в диаметре и 60 см в высоту. Для его приготовления потребовалось 4500 л молока.

Ранее рекорд принадлежал сыру, сделанному в Асколи-Пичено в 2009 году. Его вес составил 534 кг.-0-