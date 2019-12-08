В Италии зажгли самую большую в мире елку

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянской коммуне Губбио 8 декабря прошла ежегодная церемония зажжения самой большой новогодней елки в мире, сообщает телеканал "МИР 24" .

Гигантская елка высотой 750 м и шириной 450 м зажигается в Италии 38 лет. Она представляет собой световую инсталляцию из 700 неоновых огней, соединенных электрическим кабелем длиной около 20 м. На вершине елки установлена рождественская звезда, меняющая цвет каждые пять минут.

Церемония зажжения огней на елке сопровождается яркими разноцветными фейерверками.

В 1991 году елка была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире. В 2014 году ее зажег Папа Римский Франциск.-0-