В Израиле вырастили самый большой перец в мире

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильскому фермеру Моти Леви удалось вырастить самый большой в мире перец. Так утверждают владельцы теплиц из Аравы, жаркого пустынного региона между Мертвым морем и Эйлатом, сообщает израильский "9 канал".

Когда гигантский перец пытались обработать на упаковочной фабрике, компьютер выдал сигнал о том, что экземпляр нестандартный. Вес овоща составил 555 г. По словам фермеров, это самый большой перец в мире.

Предыдущий известный рекорд по величине болгарского перца также был поставлен в Израиле: в 2013 году фермерам удалось вырастить экземпляр весом 0,5 кг. Они проверили все доступные сведения и пришли к выводу, что этот перец - самый большой в мире. Израильтяне даже обратились в книгу рекордов Гиннесса, чтобы зафиксировать достижение, но ответа не получили. Видимо, составители книги рекордов сочли "перечный рекорд" слишком незначительным.

Поскольку нынешний перец на 55 г тяжелее отмеченного ранее, фермеры считают его новым мировым рекордом.-0-