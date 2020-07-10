В Якутии нашли новый вид планирующих млекопитающих мезозоя

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из России и Германии открыли новый вид древних млекопитающих, который жил на территории современной Якутии примерно 130 млн лет назад. Вероятно, эти маленькие растительноядные животные, похожие на грызунов, могли перелетать с дерева на дерево благодаря летательной перепонке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Русского географического общества.

Полное описание находки также опубликовано в Journal of Vertebrate Paleontology.

Окаменелость животного палеонтологи нашли в местонахождении Тээтэ, которое обнаружил советский геолог Вадим Филатов в 1960 году. Оно располагается в районе ручья Тээтэ, притока реки Вилюй, и относится к началу мелового периода (145-125 млн лет назад). В те времена эти территории были достаточно теплыми, хотя располагались близко к Северному полюсу. Ранее ученые уже находили здесь останки различных рептилий - завропод, стегозавров и теропод, а также примитивных саламандр и пресноводных черепах.

Новая находка представляет собой отпечатки скелетов и контуров тела животного, а также его верхний коренной зуб. Судя по ним, существо представляло собой маленького растительноядного зверька, внешне похожего на современных грызунов. У него была летательная перепонка, как у белок-летяг, с помощью которой животное могло перелетать с дерева на дерево.

Фото paleo.ru

Ученые назвали животное Cryoharamia tarda, от латинского слова tardus - "поздняя", поскольку млекопитающее было поздним представителем своей группы. Эта находка подтвердила гипотезу о том, что примерно 145-125 млн лет назад благодаря достаточно теплому климату многие последние представители древних групп позвоночных смогли пережить в Сибири похолодание во время перехода от юрского периода к меловому.-0-