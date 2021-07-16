В Японии гроздь винограда продали за рекордные $12 тыс.

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гроздь винограда редкого сорта "Рубиновый романтический" была продана на аукционе в Японии владельцу тайваньского супермаркета за рекордные 1,4 млн иен (около $12 тыс.). Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

Сорт начал продаваться с 2008 года. За текущий сезон, который продлится до сентября, будет продано 28 тыс. гроздьев. Еще пять лет назад максимальная цена за гроздь сорта "Рубиновый романтический" составляла около $5 тыс.

Выведение этого сорта было начато в середине 1990-х годов в префектуре Исикава в Японии и заняло 14 лет. Сорт "Рубиновый романтический" отличается от привычных сортов винограда необычным рубиновым цветом мякоти и размером виноградин - около 3 см в диаметре. Вес каждой виноградины составляет около 20 гр.-0-