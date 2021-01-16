В Японии нашли квадратного песика, и он быстро стал мемом (Фото)

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Животные в мемах на просторах сети встречаются очень часто, однако такого пса еще никто не видел.

Хозяин песика опубликовал его фотографию в Twitter и сделал питомца популярным. Дело в том, что сам ракурс фото выбран так, что кажется, будто пес квадратный. Помимо этого, юзеры сравнили собаку с персонажами популярной игры Among Us, которую называют современной интерпретацией игры "Мафия".

Поле этого пользователей уже было не остановить и на просторах Twitter появилось огромное число мемов с квадратным песиком. -0-