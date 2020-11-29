В Японии нашли необычного осьминога (Фото)

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рыбак в японской провинции Мияги выловил осьминога с девятью щупальцами. Об этом пишет издание AsiaOne.

Необычного моллюска поймал 40-летний Кадзуя Сато. В один из дней он вернулся с рыбалки и привез четырех осьминогов. Три из них были вполне обычными, однако один выделялся на фоне остальных.

Фото AsiaOne

Оказалось, что у обитателя океана девять щупальцев. Необычную особь мужчина отнес специалистам в Центр природы Сидзугавы. Исследователи удивились, а после предположили, что в прошлом осьминог потерял одну из "рук". При регенерации на месте поврежденного участка выросли сразу два отростка. Причем, теорию специалистов подтверждает еще и то, что девятая щупальца ответвляется от середины третьей конечности слева.

Осьминога заспиртовали и добавили в коллекцию Центра. К слову, в 1998 году в заливе Матоя в японской провинции Миэ был пойман осьминог с 96 руками. Он выставлялся в океанариуме города Сима. -0-