В Японии открыли сезон цветения сакуры

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Об открытии сезона цветения сакуры на 12 дней раньше обычного официально объявлено столичным метеоуправлением, сообщает ТАСС. Поводом для этого стала проверка контрольного дерева в синтоистском святилище Ясукуни.

Сакура – неофициальный символ Японии. Поэтому начало цветения сакуры в Японии – это праздник. Обычно в этот день в парках проходят веселые гулянья, люди выходят на пикники. Но в этом году привычный режим празднования нарушен коронавирусом. По этой причине власти страны призвали японцев ограничить массовые гуляния.-0-