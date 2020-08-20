В Японии постояльцам гостиницы предлагают пожить с пушистым соседом

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владельцы гостиницы в небольшом японском городе Югарава придумали очень милую и интересную услугу, об этом сообщает SoraNews24.

В частности, постояльцам гостиницы предлагают в одном номере пожить с котом, который на одни сутки станет их соседом. Услугой могут воспользоваться все желающие, однако, в первую очередь, она нацелена на тех, кто уже давно думает завести кота, но никак не может решиться.

Для начала постояльцам необходимо будет спуститься в кошачье кафе рядом с гостиницей, где надо вызвать доверие у персонала. После этого гостю предоставят котика, за которого он будет нести ответственность до утра следующего дня.

しらたま



本日しらたまちゃんが当館を

卒業しました

兄弟最後のショット

新しいご家族の元で末長くお幸せにpic.twitter.com/GgHMrT8qUC — まいきゃっと (@sinn71601541) July 10, 2020

За такую необычную услугу придется доплатить, однако, если человек с пушистым соседом сойдутся характерами, то постоялец может забрать питомца себе. Решение будет принимать персонал кафе после тщательного собеседования. К слову, в Японии очень распространены заведения с различными животными. Кошачьими кафе никого уже не удивишь, поэтому в Токио открылось заведения с очаровательными поросятами. -0-

В Токио открыли поросячье кафе В то время как котокафе становятся в мире привычным явлением, в Токио решили удивить публику и открыли Piglet cafe с очаровательными поросятами.