В Японии представили самый маленький кубик Рубика

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый маленький в мире кубик Рубика был представлен в Японии. Экспонат продемонстрировали журналистам по случаю 40-летия с момента появления этой шестигранной головоломки в Японии, сообщает агентство Kyodo.

Самый маленький в мире кубик Рубика создала MegaHouse Corporation, которая занимается оптовой продажей игрушек и товаров для хобби, с компанией по обработке металлов Iriso Seimitsu Co.

Алюминиевый кубик весит около 2 г, каждая из его сторон равна 9,9 мм. Экспонат будет представлен широкой публике на выставке, приуроченной к дебюту кубика Рубика в Японии в 1980 году. На экспозиции также демонстрируется мозаика из 1,6 тыс. кубиков Рубика. Она изображает венгерского скульптора и архитектора Эрно Рубика, изобретателя одной из самых популярных в мире головоломок.

Кубик Рубика изобретен в 1974 году и запатентован год спустя, причем общеизвестное название головоломка получила лишь в 1980-м. За все время в мире продано около 450 млн экземпляров этой игрушки.-0-