В Японии установили самые длинные в мире качели

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Книгу рекордов Гиннесса занесли 100-местные качели длиной 163 м, расположенные в японском городе Китакюсю на севере острова Кюсю, сообщает ТАСС .

Необычные качели можно найти в развлекательном парке "Хибикинада".

Представители Книги рекордов Гиннесса лично измерили длину качелей и подтвердили: объект не имеет аналогов в мире. В честь этого представителю муниципалитета вручили официальный диплом. Затем качели первыми опробовали 100 местных школьников, которых выбрали через лотерею в интернете.

Новые качели были построены после многочисленных обращений от родителей. Ранее в парке пришлось демонтировать старые качели - объект не соответствовал нормам безопасности. На новый проект было выделено из местного бюджета свыше $1 млн. Такое большое количество мест позволит одновременно кататься всем желающим.

К слову, до этого рекордно большими качелями признавали объект, установленный в одном из парков Нидерландов длиной 133 м.-0-