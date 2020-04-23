В Японии впервые показали мультфильм про Чебурашку в формате 3D

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мультфильм о Чебурашке впервые показали в формате 3D в Японии. Как сообщается на официальном японском сайте проекта, ролик был размещен на принадлежащем ему YouTube-канале 22 апреля.

Это первая серия мультфильма продолжительностью около четырех минут, но вариант японских мультипликаторов отличается от первоначальной истории. Никто из посетителей зоопарка не обращает внимание на Гену и Чебурашку, который вдруг появился в его вольере, и они переодеваются в костюмы пингвинов, кроликов и панд.

Как сообщается на сайте проекта, выход мультфильма в формате 3D приурочен к 10-летию первого показа мультфильма в Японии. Права на распространение мультфильмов о Чебурашке в Японии до 2023 года принадлежат компании SP International. Впервые японские зрители смогли увидеть переведенный мультфильм в 2010 году, когда его показали по телеканалу "ТВ Токио".-0-