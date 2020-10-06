В Японии выбрали самую красивую спортсменку мира - ею стала российская фигуристка

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японские журналисты издания The Digest провели исследование и выбрали самую красивую спортсменку в мире.

По мнению корреспондентов издания, Алина Загитова может по праву носить это звание. Свой выбор японские журналисты объяснили тем, что российская фигуристка сочетает в своей внешности "здоровый облик" и "дикий стиль".

Решение японцев убедило всех, особенно после того, как Алина Загитова опубликовала в Instagram серию снимков. К слову, ранее самая сексуальная спортсменка мира опубликовала новые кадры у себя на странице в социальной сети.