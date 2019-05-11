В японском городе Камакура туристам запретили есть во время прогулок

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В популярном среди туристов японском городе Камакура, префектура Канагава, издали официальное постановление, согласно которому туристы не должны есть во время прогулок. Документ разместили в наиболее популярных среди гостей города районах, сообщает CNN .

Камакура находится примерно в 30 км к юго-западу от Иокогамы. Здесь расположены некоторые из самых известных храмов страны, а также живописные пляжи. Также в Камакуре находится одна из крупнейших в Японии статуй Будды. Ежегодно город посещают миллионы людей со всего мира. Одной из главных проблем Камакуры является мусор, который оставляют после себя на улицах города туристы, в основном это упаковка от еды и остатки пищи. Все это приходится безустанно убирать местным жителям.

Как рассказали в администрации Камакуры, постановление, запрещающее перекусывать во время прогулок по городу, было создано для повышения осведомленности о серьезной проблеме, а не для наказания путешественников. Документ носит рекомендательный характер и не влечет наложение штрафов для нарушителей.

Проблема загрязнения города туристами актуальна не только для Камакуры. В итальянской Флоренции власти борются с пищевым мусором более радикальными методами: городской указ, вступивший в силу 4 сентября 2018 года, запрещает людям в определенные часы останавливаться в историческом центре, чтобы есть пищу на тротуарах, дорогах и у дверей магазинов и домов. Нарушителям грозит штраф в размере до 500 евро.-0-