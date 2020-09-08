В японском отеле можно остановиться бесплатно за пост в соцсетях

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отель "New Shohei" в Японии разрешает гостям пожить бесплатно, если они запостят фото из отеля на своих страницах в социальных сетях. Об этом рассказывает Sora News 24.

Сообщается, что отель New Shohei расположен в Токио, в районе Синдзюку, в нескольких шагах от торговой улицы Шиммиши и иных любимых туристами достопримечательностей.

К услугам гостей - общий лаунж, номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi.

"В стране произошел резкий спад деловой активности. Бывали дни, когда в отеле вообще не было посетителей, поэтому руководство решило сдавать комнаты бесплатно. Взамен на услугу мы просим посетителей указать в своих социальных сетях, что они останавливались именно здесь, и запостить фото из отеля", - рассказали его представители изданию.

Если посетители не захотят рассказывать в интернете, где они находятся, они смогут запостить фото после выезда. Но для этого необходимо будет отправить электронное письмо в отель, указав, когда посетители сделают пост.-0-