В ЮАР в лотерею выиграли числа от 5 до 10 - двадцать человек сорвали джекпот

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный случай произошел во время розыгрыша джекпота национальной лотереи. Там выпали шарики с числами от пяти до десяти. Об этом сообщает BBC.

После этого началось самое интересное, ведь победителями стали целых два десятка человек. Они разделили между собой джекпот в размере 114 миллионов южноафриканских рэндов (более $7,4 миллиона). Каждый человек стал обладателем $370 тысяч.

В сети разгорелся настоящий скандал, ведь люди посчитали, что результаты розыгрыша были подстроены. Организаторы лотереи, в свою очередь, подтвердили правдивость лотереи, а также напомнили людям, что в последний раз в стране большое число участников разделили джекпот в марте 2003 года - тогда победителями стали 33 человека. -0-