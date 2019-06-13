В Калифорнии мужчина вступил в бой с медведицей, чтобы защитить свою собаку

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасая своего пса, 50-летний житель штата Калифорния (США) набросился на медведицу, сообщает телеканал KTLA .

Медведица со своим детенышем забрела в жилой массив на окраине Лос-Анджелеса. В одном из дворов хищников облаяла собака, затем набросившаяся на медвежонка. Медведица моментально кинулась на защиту детеныша. Свидетелем произошедшего стал хозяин дома, который не раздумывая выбежал во двор и заступился за своего питомца, ударив медведицу ногой. Дикое животное поцарапало смельчака, вдобавок укусив его за колено.

После этого инцидента мужчина был госпитализирован, сейчас его здоровью ничто не угрожает. Собака также осталась невредима.

Отмечается, что численность популяции медведей в Калифорнии одна из самых высоких в Штатах. Местные жители регулярно сталкиваются с этими опасными хищниками. СМИ и федеральные службы распространяют "правила сосуществования" с медведями и другими дикими животными.-0-