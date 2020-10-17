В Канаде 12-летний мальчик нашел скелет динозавра

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скелет динозавра из 50-ти костей нашел 12-летний Натан Грушкин в канадской провинции Альберта. сообщает BBC.

Возраст находки - примерно 69 млн лет, его Натан нашел еще в июле, во время похода. Но раскопки останков динозавра закончились только теперь.

Сообщается, что подросток увлекается темой динозавров с шести лет. Мальчик часто ходит с отцом в походы. Год назад они наткнулись на мелкие остатки, похожие на фрагменты костей, а этим летом вернулись на то же место и осмотрели их внимательнее.

Грушкины обратились в Королевский музей Тирелла в Альберте, после чего на место находки были отправлены эксперты.-0-