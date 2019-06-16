В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя с парнем

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Канаде 20-летняя девушка скончалась сразу после поцелуя со своим молодым человеком, сообщает Journal De Quebec .

Как выяснилось, перед самым свиданием молодой человек съел сэндвич с арахисовым маслом. К несчастью, его возлюбленная страдала от сильной аллергии на арахис, но сам парень об этом ничего не знал.

После поцелуя девушка начала задыхаться, она попыталась воспользоваться своим ингалятором, но тот не помог. Вызванные молодым человеком медики также оказались не в состоянии повлиять на ситуацию. Спасти девушку не удалось.-0-