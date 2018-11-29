В Канаде горбатый кит, чтобы поесть, притворился бассейном

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Канаде вблизи Ванкувера на видео попал горбатый кит, который охотился необычным для млекопитающего способом, сообщает Sciencemag.
Кит раскрывал пасть у поверхности воды и ждал, когда добыча сама приплывет. Рыбы принимали его уловку за убежище, в котором они могу укрыться от птиц, и сами заплывали в пасть хищника.
Впервые такой способ охоты китов запечатлели в 2011 году. Тогда ученые пришли к выводу, что они учатся друг у друга новым трюкам.
Эксперты отмечают, что в день горбатый кит съедает до 2500 кг рыбы. И новые способы охоты - это необходимость.-0-
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