В Канаде горбатый кит, чтобы поесть, притворился бассейном

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Канаде вблизи Ванкувера на видео попал горбатый кит, который охотился необычным для млекопитающего способом, сообщает Sciencemag.

Кит раскрывал пасть у поверхности воды и ждал, когда добыча сама приплывет. Рыбы принимали его уловку за убежище, в котором они могу укрыться от птиц, и сами заплывали в пасть хищника.

Впервые такой способ охоты китов запечатлели в 2011 году. Тогда ученые пришли к выводу, что они учатся друг у друга новым трюкам.

Эксперты отмечают, что в день горбатый кит съедает до 2500 кг рыбы. И новые способы охоты - это необходимость.-0-