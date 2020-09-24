В Канаде обнаружили странную рыбу с огромными глазами - фото

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местные жители из канадского города Уиффин-Спит прогуливались по пляжу, когда обнаружили странное существо. Об этом пишет издание Times Colonist.

Семья сделала находку 18 сентября на берегу острова Ванкувер. Сначала они были удивлены подобному существу и не смогли определить, к какому виду оно принадлежит. При первом взгляде люди и вовсе подумали, что это кусок метала, однако, подойдя ближе, поняли, что это странная рыба с огромными глазами.

Фото Times Colonist

Люди решили поделиться кадрами в сети, где и "опознали" водного обитателя. Странной рыбой оказался редчайший лососевый король. Такое название пришло от индейцев мака, которые считали, что именно этот вид каждый год ведет остальных лососевых на нерест. Кроме этого, они обитают в океане от Чили до Аляски на глубине 900 метров, из-за чего их очень сложно обнаружить. -0-