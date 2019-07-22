В Канаде разыгран джекпот национальной лотереи $7 млн

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Джекпот популярной национальной лотереи "6 из 49" в размере 9,1 млн канадских долларов ($7 млн) разыгран в Канаде. Об этом сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.
На данный момент известно, что выигрышный билет был продан в провинции Онтарио. Еще один участник розыгрыша стал обладателем утешительного приза в размере 1 млн канадских долларов ($770 тыс.). Этот билет был также продан в Онтарио.
Согласно правилам канадских национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, при этом имя победителя должно стать достоянием общественности.
Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года.-0-
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