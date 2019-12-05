В канал Милана кто-то выбросил фальшивые деньги

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотни банкнот номиналом 100 евро оказались в канале в одном из районов Милана, сообщает издание MilanoToday.

Как купюры попали в воду и кто их туда выбросил, пока не известно. Местные жители и туристы не сразу поняли, что это деньги: приняли плавающие бумажки за мусор. Однако, когда стало понятно, что в воде плавают евро, некоторые начали предпринимать попытки выловить купюры.

Впоследствии выяснилось, что деньги не настоящие. Есть предположение, что фальшивки в миланском канале – это часть какой-нибудь рекламной компании или акции.-0-