В канун католического Рождества мимо Земли пролетит "Вифлеемская звезда"

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В канун Рождества вечером 24 декабря, когда католики соберутся в семейном кругу за праздничным столом, мимо Земли пролетит астероид 2018 XN5, похожий на изображение Вифлеемской звезды, сообщает издание Sunday Express.

По информации NASA, небесное тело приблизится к нашей планете на расстояние в 1,13 млн км.

Вифлеемская звезда, согласно библейским сказаниям, была предвестником рождения Иисуса Христа. И хотя астероид будет невозможно разглядеть невооруженным взглядом, католики задумываются - является это совпадением в канун главного христианского праздника или имеет глубокий смысл.-0-