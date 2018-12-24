В канун католического Рождества мимо Земли пролетит "Вифлеемская звезда"

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В канун Рождества вечером 24 декабря, когда католики соберутся в семейном кругу за праздничным столом, мимо Земли пролетит астероид 2018 XN5, похожий на изображение Вифлеемской звезды, сообщает издание Sunday Express.
По информации NASA, небесное тело приблизится к нашей планете на расстояние в 1,13 млн км.
Вифлеемская звезда, согласно библейским сказаниям, была предвестником рождения Иисуса Христа. И хотя астероид будет невозможно разглядеть невооруженным взглядом, католики задумываются - является это совпадением в канун главного христианского праздника или имеет глубокий смысл.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4354 BYN
|2.427 BYN
|2.439 BYN
|USD
|2.1408 BYN
|2.135 BYN
|2.142 BYN
|RUB
|3.1074 BYN
|3.085 BYN
|3.115 BYN