В Карловых Варах вместо фестиваля в ноябре пройдет Международный кинопросмотр

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы международного кинофестиваля, ежегодно проходящего в Карловых Варах и отмененного в этом году из-за пандемии, в ноябре планируют провести международный кинопросмотр, сообщает 3 июня ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря кинофестиваля Ульяну Донатову.

"Международный кинофестиваль в Карловых Варах, который летом текущего года должен был пройти уже в 55-й раз, не состоится из-за пандемии коронавируса, - сказала пресс-секретарь. - Событие, привлекающее огромное внимание мировой кинообщественности, перенесено на лето 2021 года. Чтобы хоть в какой-то мере компенсировать эту значительную для деятелей и друзей кино потерю, организаторами смотра принято решение провести с 18 по 21 ноября просмотр фильмов - классики и последних достижений мирового кинематографа".

Просмотр пройдет на традиционных площадках фестиваля - престижных киноконцертных залах и кинотеатрах Карловых Вар.

"Готовящийся просмотр получил название "54 с половиной международный кинофестиваль в Карловых Варах". Его главным отличием от традиционных смотров станет то, что не будут проводиться конкурсы и вручаться призы победителям. На нем будет представлено 30 фильмов, каждый из которых в течение четырех просмотровых дней будет демонстрироваться дважды", - сказала Донатова.

Отбор фильмов для просмотра уже начался. Составление списка картин закончится через два месяца.

55-й международный кинофестиваль пройдет в Карловых Варах со 2 по 10 июля 2021 года.-0-