В Кембридже создали "веганский" паучий шелк для замены пластика

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи Кембриджского университета США создали устойчивый материал, который сможет заменить одноразовые пластмассы. Это искусственно созданный паучий шелк, сообщает "МИР 24" со ссылкой на Nature Communications.

Ученые применили новый подход к сборке растительных белков в материалы, имитирующие шелк на молекулярном уровне. В работе использовались экологически чистые материалы. В результате специалистам удалось создать пленку, похожую на пластик. Полученный материал назвали "веганским" шелком, так как получили его без участия самого паука.

Это вещество можно изготавливать в промышленных масштабах. По мнению разработчиков, оно сможет заменить пластик при производстве бытовых товаров, таких как таблетки для стиральной машины или капсулы для посудомоек.

К полимеру можно добавить невыцветающий "структурный" цвет, а также использовать его для изготовления водостойких покрытий. Он не содержит токсичных веществ и может разлагаться в природной среде, не загрязняя ее.-0-