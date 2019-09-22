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Калейдоскоп
22 сентября 2019, 01:16

В Кении родилась зебра в горошек

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кении в заповеднике Масаи-Мара на свет появилась зебра в горошек. Как сообщает портал Pulse Live, эксперты сошлись во мнении, что у зебреныша красивый окрас, но спрятаться от хищников ему труднее.

По словам сафари-гида, животное оказалось слабее других детенышей.Отмечено, что раньше в заповеднике подобного не случалось. Ученые предполагают, что у малышки-зебры может быть генетическая аномалия, связанная с выработкой пигментов.

Кенийский нацпарк Масаи-Мара располагается на территории саванны. Он пролегает вдоль кенийско-танзанской границы в юго-западной части страны. Здесь обитают львы, слоны и бегемоты. Рядом живут племена масаи – коренной народ.-0-

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