В Кенсингтонском замке установили новогоднюю ель

11 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне установили главную рождественскую ель напротив Кенсингтонского дворца. Видео процесса установки и украшения ели появилось на официальной странице дворца в Twitter.

Ель украсили гирляндой с желтыми лампочками и золотыми шарами.-0-

Watch the 30ft Christmas tree being installed and decorated outside #KensingtonPalace This Christmas at Kensington, meet Victoria & Albert, try some festive crafts and discover how the Victorians shaped Christmas: https://t.co/O5aiuhJv7p pic.twitter.com/ILCUR7j0Qv