В Кировской области РФ палеонтологи обнаружили новый вид древнего звероящера

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палеонтологи обнаружили новый вид древнего хищника пермского периода, жившего около 260 млн лет назад на территории современной Кировской области. Звероящеру, останки которого с 1998 года хранятся в фондах Вятского палеонтологического музея и до сих пор не были изучены, дадут имя "кокшаров" в честь старого названия города Котельнич, сообщает ТАСС.

По результатам научной работы по сравнению с находками других звероподобных рептилий сделан вывод, что найденная летом 1998 года особь - новый вид хищных протомлекопитающих (ранних родственников млекопитающих).

Научная статья, посвященная открытию нового вида, еще готовится к публикации. Котельничское местонахождение парейазавров - одно из крупнейших в мире. Скелеты древних животных находят на этой территории с 1933 года. За 25 лет команда кировских палеонтологов обнаружила более 20 новых видов древних животных.

Ученые предполагают, что около 250 млн лет назад Соколья гора под Котельничем была частью древней реки, у берегов которой жили растительноядные и хищные рептилии.

В апреле 2018 года палеонтолог Кристиан Каммерер из Музея естественных наук Северной Каролины (город Роли, США) описал два новых вида хищных протомлекопитающих, найденных под Котельничем в 2015-2016 годах. В научную литературу новые виды вошли как "ночница" (Nochnitsa geminidens) и "горынычус" (Gorynychus masyutinae).-0-