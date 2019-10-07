В Китае фермер вырастил свинью размером с белого медведя

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огромная свинья обитает на ферме в китайском Гуанси-Чжуанском автономном округе, сообщает Bloomberg .

Ферма находится на юго-западе Китая, а местные боровы весят не менее 500 кг. После забоя мясо продают за $1,4 тысячи. В среднем домашняя свинья может весить около 200 кг, однако за год африканская чума свиней в Китае убила треть поголовья боровов.

В связи с этим фермеры стараются выращивать больших свиней весом до 500 килограмм. К слову, столько весит взрослый белый медведь. Сейчас уже средний вес свиней на убой увеличился с 110 до 140 кг, однако достичь результата в полтонны удалось только одному хозяйству в Поднебесной. -0-