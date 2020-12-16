В Китае на дрон прицепили огнемет и отправились бороться с осами (Видео)

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Много недель жителям уезда Чжунсянь, расположенного в центральной части Китая, надоедают осы. Тогда местные службы подключили всю свою смекалку и придумали невероятный способ борьбы с насекомыми. Кадры публикует South China Morning Post.

Чтобы уничтожить осиные гнезда, которые обычно располагаются на высоких деревьях, подключили технологии и пламя. Именно! Кто-то из работников коммунальных служб предложил на дрон прицепить огнемет и отправиться избавляться от насекомых.

Удивительно, но это сработало, ведь одно за другим осиные гнезда падали на землю в огне. Впрочем, осталось еще около ста. После этого местные власти думают использовать дрон для других целей: например, спасение людей в море. -0-