В Китае начали дрессировать первую клонированную полицейскую собаку

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе полицейского участка в китайском городе Куньмин приступили к дрессировке первой клонированной полицейской собаки, сообщает газета
Двухмесячный щенок по кличке Куньсюнь был клонирован от семилетней собаки Хуахуанма, которая служит в полицейском участке города Пуэр. Она участвовала в раскрытии десятков убийств и считается одной из лучших собак-ищеек. ДНК двух животных совпадает на 99,9%. По итогам тестов, клонированный щенок имеет хороший нюх, быстро адаптируется в незнакомой среде и очень привязан к людям.
Сейчас дрессировка полицейских собак занимает от четырех до пяти лет и стоит до 500 тыс. юаней. Планируется, что Куньсюнь приступит к работе после 10 месяцев тренировок.
Клонирование полицейских собак находится на экспериментальной стадии. Исследователи считают, что в ближайшие 10 лет смогут массово клонировать полицейских собак с хорошими показателями.-0-
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