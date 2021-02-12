В Китае нашли 1000-летнюю мастерскую по приготовлению соли

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские археологи раскопали в северной провинции Хэбэй мастерскую по приготовлению соли, возраст которой более тысячи лет, сообщает Синьхуа.

На раскопанном участке площадью 460 кв.м нашли два колодца с солевым раствором, две соляные печи, четыре рассольные канавы, а также предметы из керамики, фарфора, кости, камня, железа и дерева.

Стена колодца была сделана из тростника, который играл важную роль в фильтрации примесей.

Куратор музея Хуанхуа Чжан Баоган заявил, что открытие такого крупномасштабного места для приготовления соли имеет большое значение для изучения исторического развития солевой промышленности в Китае.-0-