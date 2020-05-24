В Китае нашли бронзовый кувшин 2000-летней давности

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские археологи обнаружили бронзовый кувшин возрастом 2 тыс. лет в гробнице в городе Саньмэнься провинции Хэнань (Центральный Китай), сообщает Синьхуа.

Декоративные элементы кувшина изображают гусиную голову и шею. Внутри также было найдено 3000 мл неизвестной жидкости.

Гробницу нашли при реконструкции трущоб в городе Саньмэнься. Эксперты считают, что гробница была построена во времена конца династии Цинь /221 - 207 гг. до н.э./ и начале династии Западная Хань /202 г. до н. э. - 8 г. н. э./.

Кроме бронзового кувшина с фигурой гусиной головы и шейки в древней гробнице обнаружены бронзовые котел и плошки, железные мечи, нефритовые мечи и другие реликвии.-0-