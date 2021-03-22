В Китае нашли фруктовое вино возрастом 3 тыс. лет

22 марта, Тайюань /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Археологи обнаружили фруктовое вино возрастом около 3 тыс. лет на месте древней гробницы в провинции Шаньси на севере Китая.

По словам директора местной археологической группы Цао Цзюня, среди восьми бронзовых котлов, обнаруженных в прошлом году на месте гробницы Бэйбайэ, в двух хорошо запечатанных котлах была обнаружена прозрачная жидкость. После анализа образцов жидкости археологи обнаружили летучие органические соединения и различные органические кислоты, связанные с вином, а позже было подтверждено, что жидкость является остатками фруктового вина.

Археологи отметили, что в Китае впервые было найдено фруктовое вино такого раннего периода.

Раскопки на могиле Бэйбайэ площадью около 1,2 тыс. кв.м велись с апреля по декабрь прошлого года. Во время раскопок было обнаружено более 500 артефактов из различных материалов, включая медь, нефрит, камень и золото.-0-