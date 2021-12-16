В Китае нашли мавзолей императора династии Хань

16 декабря, Сиань /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Курган, обнаруженный учеными под центром города Сиань, административного центра провинции Шэньси на северо-западе Китая, идентифицирован как могила Лю Хэна, одного из самых известных правителей династии Хань, сообщили в местном профильном ведомстве.

Как гласит легенда, могильный комплекс Балин, то есть мавзолей Лю Хэна (храмовое имя Вэнь-ди), который находился на троне с 180 по 157 годы до н.э., расположен в местечке Фэнхуанцзуй в сианьском районе Бацяо. С начала этого века исследователи проводят там крупномасштабные археологические изыскания.

Ученым удалось в основном установить границы Балина, выяснить расположение основных культурных реликвий и схему комплекса. При этом они также нашли насыпь, имеющую вид четырехсторонних усеченных пирамид размером 74,5 м и 71,5 м. Расстояние от входа в гробницу до поверхности земли составляет 2-4,5 м. Глубина фундамента достигает от 27 м до 30 м.

Крупной насыпи сопутствуют более ста могил сановников и удельных князей. В 2017 году археологи приступили к раскопкам этих захоронений и нашли большое количество культурных реликвий, включая керамические статуэтки, кувшины, бронзовые пряжки, спусковые замки самострела, железное оружие.

Судя по находкам из близлежащих захоронений, указанная насыпь - могила Лю Хэна, заявил старший научный сотрудник Академии археологии провинции Шэньси Ма Юнъин. Новое открытие, по его словам, также служит доказательством, что распространенная в течение последних трехсот лет версия о местонахождении могилы Вэнь-ди не соответствует действительности.

В ранее предполагаемом центре могильного комплекса Балин имеется лишь естественная приподнятая часть без каких-либо могил, пояснил он.

Согласно историческим записям, Вэнь-ди славился бережливостью и доброжелательностью. Он со своим преемником приняли ряд эффективных мер для содействия установлению в Китае спокойствия и порядка. Благодаря этому пик могущества династии Хань пришелся на время правления его внука - Лю Чэ, который известен как У-ди.-0-