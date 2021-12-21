В Китае нашли окаменевшее яйцо с зародышем динозавра

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые обнаружили на юге Китая отлично сохранившееся окаменевшее яйцо хищного динозавра-овираптора, чей почти родившийся зародыш оказался очень похож по облику на эмбрионы современных птиц. Информацию пресс-службы Бирмингемского университета об этом открытии приводит ТАСС.

"Окаменевшие эмбрионы динозавров относятся к числу самых редких окаменелостей, причем почти все из них были найдены в сильно фрагментированной форме. По этой причине мы были очень рады открытию "Маленького Инляна", чьи останки сохранились в первозданном виде. Их изучение заметно расширило наши представления о жизненном цикле динозавров", - заявила научный сотрудник Бирмингемского университета (Великобритания) Ма Вайсун, чьи слова приводит пресс-служба вуза со ссылкой на статью в журнале iScience.

До начала текущего столетия палеонтологам были известны лишь единичные примеры окаменелых яиц динозавров и фрагменты их скорлупок, однако в последние два десятка лет ситуация кардинально поменялась. В частности, исследователи открыли несколько крупных "кладбищ яиц" на севере Китая и в Монголии, в пустыне Гоби, а также десятки яиц самых больших динозавров планеты в Южной Америке.

Их изучение показало, что многие динозавры были теплокровными существами, которые строили гнезда и умели высиживать яйца примерно таким же образом, как это делают их современные родственники - птицы. Ма Вайсун и ее коллегам удалось открыть много других сходств между динозаврами и птицами благодаря находке шахтеров горнодобывающей компании YingliangGroup в начале текущего столетия на юге Китая. Рабочие нашли в породах конца мелового периода овальный предмет, похожий на яйцо динозавра, который в итоге попал в личную коллекцию директора YingliangGroup Лю Ляна. Впоследствии тот передал ее в руки хранителей музея, построенного компанией в городе Сямынь.

Долгое время эта окаменелось не привлекала внимания ученых, пока она не была изучена при инвентаризации экспонатов музея. Когда Ма Вайсун и ее коллеги просветили находку шахтеров при помощи рентгена, они обнаружили, что внутри нее скрывается идеально сохранившийся эмбрион овиратора на последних стадиях развития. Ученые обнаружили, что кожа "Маленького Инляна", как они окрестили окаменелость, была покрыта небольшими перьями, подобно эмбрионам куриц и многих других птиц, а его тело было свернуто в характерную эмбриональную позу пернатых, в которой они опускают голову в пространство между конечностями.

Данная поза в прошлом считалась уникальной особенностью птиц, которая помогает их птенцам пробить твердую скорлупу яйца и выбраться из него. Наличие подобной черты у овирапторов потенциально свидетельствует о том, что эта особенность зародышей была характерна не только для прямых предков птиц, но и для многих других теропод, хищных двуногих динозавров, подытожили Ма Вайсун и ее коллеги.-0-