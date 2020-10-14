В Китае нашли руины монастыря тысячелетней давности

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи обнаружили руины императорского монастыря тысячелетней давности в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, передает Синьхуа.

Открытие было сделано в поселке Линьдун хошуна Байрин-Цзоци города Чифэн, где в годы правления государства киданей Ляо находилась его столица Шанцзин, развалины которой, по оценкам специалистов, занимают около 5 кв. км.

Если судить по развалинам, монастырь представлял собой большой архитектурный комплекс, который по размерам уступал лишь дворцу в столице Ляо.-0-